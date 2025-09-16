バンダをオープナーで起用もシュワーバー、ハーパーを抑えられず【MLB】ドジャース ー フィリーズ（日本時間16日・ロサンゼルス）ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地・フィリーズ戦でアンソニー・バンダ投手をオープナーで起用した。左打者対策だったがカイル・シュワーバー外野手に53号ソロを浴び、ブライス・ハーパー内野手に四球を与え降板。SNSでは「なんでバンダをオープナー起用したんや？」と疑問の声が噴出した。