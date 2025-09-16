¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·㊙Êó¹ð¡Á¡×¡ÊËè½µÌÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¡£9·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼Â²È¤¬ÉÏË³¤µ¤óÂç½¸·ëSP¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¡ÚÆ°²è¡Û²ÎÉñ´ìÄ®No.1¥Û¥¹¥È ÁÔÀä¤ÊÉÏË³À¸³è¤ò¥Ð¥Í¤ËÇ¯¼ý¡û²¯±ß¡ª´Ç¸î»Õ¤«¤éÅ¾¿È¤·¤¿¥ï¥±²ÎÉñ´ìÄ®No.1¥Û¥¹¥È¤Î¶å¾ò²»Ìï¤µ¤ó(31)¤Ï¡¢25ºÐ¤Þ¤ÇµßµÞÉÂÅï¤Î´Ç¸î»Õ¤À¤Ã¤¿¡£Ç¯¤Ë1¡¢2²ó¹Ô¤ï¤ì¤ë1Æü¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò¶¥¤¦¥Ð¥È¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢2600Ëü±ß¤ò²Ô¤¤¤À¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Èà¤ÎÊó½·ÌÀºÙ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë