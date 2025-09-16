ある日、夫の不倫を知り絶望する専業主婦のゆうか。相手の女は高額な慰謝料を提示し、まるで何も傷つかないかのように振る舞います。勝ち目のない現実に打ちひしがれたゆうかは、自分の存在意義にさえ疑問を持つように…。『どん底サレ妻は幸せになる』第1話をごらんください。 夫の不倫に気づいた専業主婦のゆうかは、相手の女性と対面する。しかし、慰謝料をあっさり承諾され、まるで痛くも痒くもないと言わんばかりの態度に打