YENA キュートなルックスと愛嬌のあるキャラクターで人気を博すYENAの新曲にグローバルバーチャルシンガーの初音ミクがゲスト参加する。特有の弾ける魅力と個性あふれるムードで「イェナコア」というジャンルを作り出し、「ジェンジアイコン」として位置づけられたYENAは、今回は日本発の初音ミクと手を組んで現実と仮想をつなぐ新鮮な楽曲のリリースを予告。詳細は追って発表される。またYENAは「2025 THE YENA SH