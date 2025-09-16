二人きりで織りなす愛と感動の物語が、あの“あしながおじさん”のストーリーが、3年ぶりに待望の再演。 12月12日（金）〜2026年1月2日（金）まで、東京・日比谷のシアタークリエで上演するミュージカル「ダディ・ロング・レッグズ」。2012年の初演から2022年まで幾度も再演を重ね、多くの人々に愛されてきた本作。知的で紳士、けれど一風変わった若き慈善家・ジャーヴィス・ペンドルトンと、孤児でありながらはつらつとして