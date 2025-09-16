◆第７３回神戸新聞杯・Ｇ２（９月２１日、阪神競馬場・芝２４００メートル、３着までに菊花賞・Ｇ１の優先出走権）９月１６日＝栗東トレセンジョバンニ（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）は、１５日の坂路で５７秒０―１３秒５をマークし、全休日のこの日は馬房で過ごした。大久保助手は「調教を強くしても、テンションが上がらなくて乗りやすいです。（ハミを）かむところもない」とうなずいた。デビューから