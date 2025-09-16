◆米大リーグドジャース―フィリーズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＡ・フリードマン編成本部長が１５日（日本時間１６日）、日米メディアの取材に応じ、大谷翔平投手（３１）の今後の起用法について言及した。「私は翔平をナ・リーグで最高の先発投手の一人だと思っているので、彼がどんな役割を担うかは我々がいつ試合をするかによるだろう。それが分かるまではあまり踏み込