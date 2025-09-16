【あみあみ秋葉原：「ポケモンカードゲームMEGA拡張パック メガブレイブ/メガシンフォニア」抽選販売】 抽選期間：9月15日12時～9月21日23時59分 当選発表：9月24日12時～ 指定販売日時：9月28日11時～20時 「ポケモンカードゲームMEGA拡張パック メガブレイブ」 あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、TCG「ポケモンカー