º£·î12Æü¤Îµ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç¿åË×¤·¤¿»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦ºî¶È´°Î»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢±«¿å¤ÎÇÓ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ­¼Ô¡Ö¸áÁ°10»þÈ¾¤Ç¤¹¡£¹ñ¸ò¾Ê¤Î¿¦°÷¤¬ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤¿¡×º£·î12Æü¤ÎÌë¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤Î1»þ´Ö±«ÎÌ123.5¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ­Ï¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç¡¢Åö»þ¤ª¤è¤½180Âæ¤Î¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»ÍÆü»Ô±ØÁ°¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¡Ö¤¯¤¹¤ÎÌÚ¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¡×¤Ï¡¢ÃÏ²¼2³¬¤¬¿åË×¤·¡¢ÃÏ²¼1³¬¤â¤ª¤è¤½1¥á¡¼