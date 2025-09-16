¼«Ì±ÅÞ¤Î²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Áê¤Ï16Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÁíºÛÁª¡Ê22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤ò¸«Á÷¤ê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¾®Àô»á¤ÏÆ±Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢²ÃÆ£»á¤Ë¿Ø±Ä¤ÎÁªÂÐËÜÉôÄ¹¤Ø¤Î½¢Ç¤¤òÂÇ¿Ç¤·¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£²ÃÆ£»á¤ÏÊÝ¼é·Ï¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡ÖÁÏÀ¸ÆüËÜ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢ÊÝ¼éÁØ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£²ÃÆ£»á¤Ï°ÂÇÜ¡¢¿ûÎ¾À¯¸¢¤Ç¸üÀ¸Ï«Æ¯Áê¤ä´±Ë¼Ä¹´±¤Ê¤ÉÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¡£ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤ËÎ©¸õ