声優の花澤香菜が１６日、フジテレビ系「ぽかぽか」に生出演。声優の小野賢章との離婚後、初登場となり、他の出演者からイジられた。オープニングでは、ブラックマヨネーズ小杉竜一が「身も心もすっきり軽め」などと言い出し、ハライチ澤部佑は「本人が言うならいいですけど」と苦笑い。神田愛花が「ご苦労様です」と言うと、花澤は「すみません。私事で」と言った後「『ぽかぽか』で婚活スペシャルとかやってたじゃないですか