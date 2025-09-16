大阪・関西万博のイタリア館では、美術作品やデザインの逸品が展示され、来場者を魅了します。館内の劇場では、イタリア各地から来日したアーティストによる公演が80日間にわたり行われ、オペラやオーケストラなど多彩な舞台芸術が披露されます。無形の芸術が放つ一瞬の輝きが、人々の感性を刺激し、芸術と文化の出会いをより豊かに彩ります。今回は、毎日18:00から開催される劇場でのコンサートの様子も合わせ