本多大夢（25）浜川路己（19）のユニット、ROIROMが、11月23日に東京・有明アリーナで初の単独公演「ROIROM debut showcase〜dear cHaRm〜presented by BEAT AX VOL.7」を開催することが決まり16日、公式ホームページなどで発表された。ROIROMは5月に結成。デビュー直後から雑誌、CM、音楽番組などで大きな話題を呼び、cHaRm（ファンの呼称）とともに確実に歩みを進めてきた2人が、結成半年で初単独公演に挑むことになる。公演では