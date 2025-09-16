「ママ!! かーくん、コーヒー持っていく」。普段は人見知りで知らない人に話しかけられない5歳の息子が、突然そう言って缶コーヒーを握りしめました。【写真】「やさしいぼくへ」作業員の男性からの手紙数年前、シングルマザーとして息子と暮らしていたAyMchaNさん（@AyMchaN_ங்கரை）が体験した、心温まる出来事です。隣室の退去作業をしていた見知らぬ男性に、息子が差し出した一本の缶コーヒー。