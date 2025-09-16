サッカーを通して高齢者にエールを送ろうと、三重県鈴鹿市でシニア選手と小学生の交流大会が開かれました。試合に向けて着々とアップを進めているのは・・・高齢者の皆さん。敬老の日に向けて鈴鹿市内で開かれたのは65歳以上を中心としたシニア選手と5年生以下の小学生が対戦する「サッカー大会」。三重県サッカー協会が初めて開催した「蹴老サッカー大会」です。三重県サッカー協会の樋口淳一シニア委員長は「『生涯現役』を目指