僕はコウタ（36）。妻のカナ（32）とユウスケ（5）と3人で暮らしています。僕の両親は昔からとても優しい人です。数年前から年金で暮らしており、僕は両親と同居、ダメなら支援だけでもしたいと思っていたのですが……カナに反対されました。カナの「家族のためにお金を使いたい」気持ちもわかりますが、僕にも育ててくれた両親に恩返しがしたい気持ちがあります。ただ、カナは自分こそが正しくて、反対意見を言うとヒステリーを起