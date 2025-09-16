三重県志摩市にある複合リゾート施設「志摩スペイン村」で、ハロウィーンの催しが開かれていて、多くの人でにぎわっています。13日から始まった「志摩スペイン村」の毎年恒例のイベント“ハロウィーンフィエスタ”。園内ではハロウィーンの雰囲気を盛り上げてくれる、装飾されたトンネルや、カボチャのオブジェなどが設置されているほか、この時期限定のフォトスポットもお目見えし、訪れた人たちは思い思いに写真を撮影していまし