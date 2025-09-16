アメリカの人気ハンバーガーチェーン「バーガーキング」。2019～2025年にかけて店舗数は77店から296店へと約3.5倍に増加し、2028年末までに全国600店の展開を目指しています。そんなバーガーキング躍進の立役者が、ビーケージャパンホールディングス代表取締役社長の野村一裕さん。急成長をとげるバーガーキングですが、1993年に日本に上陸してか