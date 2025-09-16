歌舞伎俳優の市川團十郎（47）が9月14日、Instagramを更新。14歳の長女・麗禾さんが作った手料理を披露した。【映像】これまで麗禾が作った手料理團十郎はこれまでにも、SNSで、生地から手作りしたというアップルパイや、「え！プロ？」と絶賛したアサイーボウルなど、麗禾さんの手料理を公開してきた。14歳長女・麗禾の手料理を公開2025年9月14日には、Instagramを更新し、食卓を前に手を合わせる麗禾さんと12歳の長男・勸