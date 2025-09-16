WRC（世界ラリー選手権）の第11戦が南米チリで開催。オジエの優勝でトヨタはWRC通算103勝をマークし、史上最多勝マニュファクチャラーとなった。一方、勝田貴元はコンディションが整わず苦戦していたが、日本時間15日の最終SSでは真骨頂である大ジャンプを見せつけ、ファンを熱狂させている。【映像】車の底が見える大ジャンプの瞬間競技最終日の最終SSに到達するまで、同じトヨタのドライバーたちがトップ争いをしている一方