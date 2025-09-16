陸上・世界選手権第３日（１５日・国立競技場）――男子マラソンは近藤亮太（三菱重工）が２時間１０分５３秒で日本勢最高の１１位に入り、小山直城（ホンダ）が２３位、吉田祐也（ＧＭＯインターネットグループ）が３４位となった。最終盤まで先頭集団日本勢で唯一、近藤は最終盤まで先頭集団で粘った。しかし、３８キロ過ぎに最後の駆け引きが始まると「限界が来た」。もう、前を追う力は残っていなかった。大会数日前から