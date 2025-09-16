タレントでプロ雀士の中田花奈（３１）と麻雀ゲーム「タイパ至上主義麻雀」（１９日発売）とのコラボが１６日、決定し、発売に先駆けて中田のチャイナ服特別カットが公開された。デジタルネイティブ世代向けのアナログゲームメーカー・ＴＲＹＢＥは、Ｚ世代向けの企画・エモマーケティングを手がける「僕と私と株式会社」と共同開発した「タイパ至上主義麻雀」の中田花奈コラボバージョンを１９から数量限定で販売。また、発売