タレントの武井壮が１５日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。東京・国立競技場で開催中の世界陸上に言及した。武井は「世界陸上スターターが号砲鳴らすの遅過ぎる」と切り出すと「これじゃタイム出にくいわな」と指摘。「みんなぴくぴく動いてるから反応して力抜けてしまう選手が続出しとるわ」と分析した。続くポストでは「スターター代わったかな、少し早くなった」としつつ「まあ遅いのがダメなわけでは無いし前のレースで