【モデルプレス＝2025/09/16】日向坂46の河田陽菜が、11月11日に発売する2nd写真集（タイトル未定／竹書房）より、先行カット第3弾が公開された。【写真】日向坂46河田陽菜、透明素肌輝く写真集カット◆河田陽菜、上目遣いショット公開先行カット第3弾はピクニックシーンで、コペンハーゲンで見つけた人気ベーカリーの大きなシナモンロールをおいしそうに頬張りながら、上目遣いをする1枚。うっかり口の周りについてしまった“パン