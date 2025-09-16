【モデルプレス＝2025/09/16】お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザーとお笑いコンビ・ぺこぱの松陰寺太勇によるYouTubeチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」が、9月15日に更新された。カズレーザーが妻で女優の二階堂ふみと結婚挨拶で実家に帰省した際、驚いたことを明かした。【写真】二階堂ふみ夫・カズレーザー、実家帰省エピ披露「マジで活気がない」◆カズレーザー、妻・二階堂ふみと実家に結婚の挨