元モーニング娘。でタレントの石黒彩が１６日に自身のインスタグラムを更新。脳腫瘍を公表した夫でロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」のドラマー・真矢への思いを記し「精一杯サポートしていきます」などとつづった。石黒は２０００年５月に真矢と結婚。同年１１月に長女、０２年９月に次女、０４年８月に長男が誕生している。真矢は今月８日に脳腫瘍を公表し、石黒は「皆様から私にまであたたかいメッセージを沢山（たくさん）