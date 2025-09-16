【ブランクスペース補遺】 9月16日発売 価格：880円 書影 【拡大画像へ】 ヒーローズは、マンガ「ブランクスペース補遺」の単行本を9月16日に発売する。価格は880円 本作は熊倉献氏による作品で、同社が運営するマンガ配信サイト「コミプレ-Comiplex-」にて連載中。マンガ「ブランクスペース」のスピンオフ作品となっており、原作の登場した"