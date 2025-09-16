俳優の向井理（43）が15日放送のABCテレビ「なるみ・岡村の過ぎるTV」（月曜後11・17）にゲスト出演。関西との縁について語った。関西人に対するイメージを聞かれると、向井は「僕は両親が関西出身なんで」と告白。自身は神奈川県出身ながら「親父が和歌山で母親が西宮。だから家の中では関西弁で話してました」と明かすと、進行役の吉本新喜劇・すっちーは「和歌山と西宮やと、なかなかドギツイところではないので、ホンマに