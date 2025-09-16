暑さでたまった疲労を回復するならコレ！あっさり豚しゃぶレシピ2品【画像で見る】栄養のプロが厳選！「夏の疲労回復ごはん」バリエ16品暑かった夏の疲れがピークを迎える今の時期。疲労回復を促進する豚肉のおかずにしてみませんか。回復の効率をアップさせる、玉ねぎなどの食材と組み合わせれば、さらに◎。「食欲がないから豚肉はちょっとヘビーかな…」という方も、あっさり食べられる豚しゃぶだったらイケるはず！というこ