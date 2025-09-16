医食同源ドットコム(iSDG)は、サプリや衛生雑貨で知られるヘルスケア企業。そんな同社が“本場の味をカップで”に挑み、生まれたのが「中華房 麻辣燙(マーラータン)／酸辣燙(スーラータン)」だ。きっかけは、中国出身スタッフ・張さんの“日本でもこの味を”というひと言。【写真】マーラータン好きに刺さるビジュアル…「中華房 酸辣燙」(左)と「中華房 麻辣燙」(右)。ともに267円花椒の痺れと八角の香り