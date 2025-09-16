１６日前引けの日経平均株価は前営業日比１３６円０１銭高の４万４９０４円１３銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１０億７５０万株、売買代金概算は２兆６１５４億円。値上がり銘柄数は１０９８、対して値下がり銘柄数は４５４、変わらずは６６銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、前日の米国株市場でハイテクセクターを中心に大きく買われたことを背景に日経平均株価は続伸し、朝方に４万５０００円