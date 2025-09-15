“テレビ界のアカデミー賞”と称されるエミー賞の第77回授賞式が9月14日（現地時間）、アメリカにて開催。スター・ウォーズオリジナルドラマシリーズ『スター・ウォーズ：キャシアン・アンドー』、スポーツ・ドキュメンタリー『ようこそレクサムへ』など、Disney+（ディズニープラス）で配信中の作品が計9部門を受賞した。