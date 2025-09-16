¡ÖBCN¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×2025Ç¯8·î¤Î·î¼¡½¸·×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢BS¡¦CS 4K¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÅëºÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê4K¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Î¼ÂÇäÂæ¿ô¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£1°ÌREGZA55Z670N¡ÊTVS REGZA¡Ë2°ÌAQUOS 4K4T-C43GN2¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë3°ÌREGZA43M550M¡ÊTVS REGZA¡Ë4°ÌAQUOS 4K4T-C50GN2¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë5°ÌREGZA50M550M¡ÊTVS REGZA¡Ë6°ÌBRAVIA 5K-55XR50¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë7°ÌREGZA55M550M¡ÊTVS REGZA¡Ë8°ÌVIERATV-55Z90A¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë9°ÌREGZ