£¹·î16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£±Àá¤Ç¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤È¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¤¬Á°¼Ô¤Î¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î½éÀï¤òÁ°¤Ë¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥¢¥¦¥ì¥ê¥ª¡¦¥ô¥£¥É¥Þ¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢No.1¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¤Ï¡¢Á°²ó¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤¬ÂçÉý¤ËÊÑ¹¹¡£¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸£¸»î¹ç¤ò·Ð¤Æ¡¢¥é¥¦¥ó¥É16°Ê¹ß¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò