日経225先物は11時30分時点、前日比190円高の4万4670円（+0.42％）前後で推移。寄り付きは4万4640円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万4635円）にサヤ寄せする形から、買いが先行して始まった。現物の寄り付き直後には4万4810円まで上げ幅を広げる場面もみられた。同時に日経平均株価は節目の4万5000円に乗せて9月のSQ値（4万5016.28円）を突破した。いったん達成感が意識されるなか、中盤にかけて4万4370円まで軟化する場面もみ