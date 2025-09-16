J1ºÇ²¼°Ì¤Ë¶ì¤·¤à¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï¡¢º£½µËö20Æü(ÅÚ)¤Ë¥¢¥¦¥§ー¤Ç19°Ì¤Î²£ÉÍFC¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤¿º£Æü¤ÎÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 15Æü¤Î¥ª¥Õ¤ò¶´¤ß¡¢²£ÉÍFCÀï¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾¡ÅÀ20¤ÇºÇ²¼°Ì¤Î¥¢¥ë¥Ó¤ËÂÐ¤·¡¢19°Ì¤Î²£ÉÍFC¤Ï¾¡ÅÀ24¡£J1»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤ÆÀäÂÐ¤Ë¾¡¤¿¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ 16Æü¤ÎÎý½¬¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¤ÎÀµ³Î¤µ¤äÁª¼êÆ±»Î¤ÎÏ¢Æ°¤·¤¿Æ°¤­¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§