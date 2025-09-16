これは筆者自身の体験です。この夏、息子のスイミング進級テストに向けて、親子で本気の挑戦をしました。暑い中で毎日プールに通い努力を重ねたものの、結果は惜しくも不合格。ところが息子の前向きな言葉に救われ、挑戦する姿勢や心の強さこそ大切だと気づかされた出来事です。 この夏、息子と挑んだスイミング進級テスト この夏、息子がスイミングの進級テストに挑戦することになり、親子で本気のチャレンジが始まりま