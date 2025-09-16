お笑いタレントのふかわりょう（51）が主演・脚本・監督を務める、日本語の面白さをテーマにした異色のバラエティー番組が誕生した。BSフジ「ふかわふかわしてるテレビ」で10月26日午後9時から放送。「いつか日本語と戯れる番組をやりたいと思っていた」と念願の放送に胸を躍らせている。「古古古米」や「すぎる」の乱用など、気になる日本語について言語学者の川添愛さんとトークを展開。間にはふかわの小説などをベースにし