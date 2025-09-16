アニメ『鬼滅の刃』の最新作となる劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（7月18日公開）の興収情報が発表された。公開60日間で観客動員2304万2671人、興収330億5606万6300円を突破し、国内歴代興収は『千と千尋の神隠し』の316.8億円（2001年）を抜き、2位にランクインした（興行通信社調べ）。また、日本を含む全世界で累計観客動員5500万4375人、総興行収入680億1524万3965円を記録したことが、『鬼滅の刃』公式Xよ