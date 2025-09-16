命に関わるウイルス感染症「SFTS」とは 重症熱性血小板減少症候群（SFTS）は、マダニが媒介するウイルスによって引き起こされる感染症です。人だけでなく猫や犬などの動物にも感染し、とくに猫では致死率が約60％と高い数値で報告されています。 つまり、感染した猫の半数以上が命を落とす可能性がある、とても危険な病気です。 近年、日本ではSFTS患者数が過去最多と報道されるほど広がりを見せています。 気候変動や