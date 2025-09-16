クリエイティブディレクター南貴之氏が手掛ける、架空の運送会社をコンセプトにしたファッションブランド「FreshService」。今季のテーマは“HEAVY DUTY”。過酷な現場や負荷のかかる作業にも耐えるアメリカのアウトドアウェアやワークウェアに端を発する言葉で、頑丈さと実用性の中に機能美が宿るギアやウェアを意味します。この精神をFreshServiceらしく再構築したアウトドアシューズやマウンテンパーカーをはじめ、現代的に解釈