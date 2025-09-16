アニメ映画『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』より、本予告と日本版ビジュアルが公開。日本語版主題歌はAimerの「Little Bouquet」に決定した。合わせて、追加キャストとムビチケ第2弾の発売も発表された。【動画】シャオヘイやムゲンが帰ってくる！『羅小黒戦記2』本予告『羅小黒戦記（ロシャオヘイセンキ）』は中国のアニメ監督、木頭及び寒木春華(HMCH)スタジオが制作したアニメ作品。2011年3月17日からWEBアニメシリーズ