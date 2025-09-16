世界陸上第４日（１６日、国立競技場）、ナイトセッションの見所を紹介する。注目は男子１１０メートル障害の準決勝（２０時４０分〜）、決勝（２２時２０分〜）。１５日の予選を通過した昨年のパリ五輪５位入賞・村竹ラシッド（ＪＡＬ）、野本周成（愛媛競技力本部）が登場。悲願の日本勢初メダルを目指す。男子走り高跳び決勝（２０時３６分〜）は、昨年のパリ五輪で日本勢８８年ぶりの５位入賞を果たした赤松諒一（西武プ