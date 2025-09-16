9·î15Æü¤Î·ÉÏ·¤ÎÆü¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÊÝ°é±à»ù¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¦¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î»÷´é³¨¤¬¹âÃÎ»ÔÌò½ê¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÃÎ»ÔÌò½ê¤ÎËÜÄ£¼Ë¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¨¤ó¤ÐÊÝ°é±à¤Î±à»ù27¿Í¤¬¿´¤ò¤³¤á¤ÆÉÁ¤¤¤¿¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î»÷´é³¨¤ò9·î8Æü¤«¤éÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£16Æü¤Ï±à»ù¤¿¤Á¤¬»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë²Î¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢·ÉÏ·¤ÎÆü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ1987Ç¯¤«¤éËèÇ¯¹âÃÎ»Ô¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç39²óÌÜ¤Ç¤¹¡£Âç¤­¤Ê¥Ñ¥Í¥ë°ìÌÌ