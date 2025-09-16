アンジャッシュの渡部建が芸能活動を自粛した後に活躍し始めたという人気芸人が「渡部建の代わりに僕は芸能界に出てきた」と告白するヒトコマがあった。【映像】渡部建の代わりに芸能界に出てきた人気芸人『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには柏木由紀が登場した。20