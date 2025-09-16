【ブンデスリーガ】ボルシアMG 0−4 ブレーメン（日本時間9月15日／ボルシア・パルク）【映像】菅原が超決定機→頭を抱えた一部始終今夏にサウサンプトンからブレーメンにレンタル移籍した日本代表DFの菅原由勢が、決定機を迎えるも決め切ることができずに頭を抱えた。日本時間9月15日のブンデスリーガ第3節で、菅原が所属するブレーメンはボルシアMGと対戦。FW町野修斗との日本代表対決が実現した。15分にブンデスリーガで