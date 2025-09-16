【MLB】パドレス9ー6ロッキーズ（9月14日・日本時間15日／サンディエゴ）【映像】ダルビッシュ、投球寸前に止まる？9月14日（日本時間9月15日）に行われたサンディエゴ・パドレス対コロラド・ロッキーズの一戦で、パドレスのダルビッシュ有が披露した投球フォームと奪三振シーンが話題となっている。5回表、この回先頭の7番カイル・ファーマーに対してダルビッシュは、初球、真ん中高めへと投じた134km/hのスライダーで見