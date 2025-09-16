自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）に立候補する意向を示している小泉進次郎農相（４４）は１６日午前の閣議後の記者会見で「正式表明に向け、関係者や陣営の皆さんと一つひとつ積み上げていきたい」と述べ、出馬の考えを表明した。昨年の総裁選に出馬した加藤財務相は出馬を見送り、小泉陣営の選挙対策本部長に就く。小泉氏は１３日に地元の神奈川県横須賀市で開いた支援者らとの会合で、出馬する意向を伝えていた