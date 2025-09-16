大阪・関西万博は9月13日、フランスのナショナルデーを迎え、「愛の讃歌」をテーマに日本とフランスの絆をアピールした。大阪・関西万博 フランスナショナルデーで熱唱するマイア・バルーさん〈2025年9月13日EXPOナショナルデーホール「レイガーデン」〉この日、EXPOナショナルデーホール「レイガーデン」で開かれた文化プログラムに、日本とフランスにルーツを持つ歌手マイア・バルーさんが登場。「アン・ドゥ・トロワ！」