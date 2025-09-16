はじめに「脂質異常症」と聞くと、コレステロールや中性脂肪の数値が高い病気、というイメージを持つ方が多いかもしれません。実際その通りですが、もう一つ重要な特徴があります。それは、自覚症状がほとんどないということです。症状がないまま放置すると、動脈硬化が進み、やがて心筋梗塞や脳梗塞など重大な合併症を引き起こします。今回は、脂質異常症で起こり得る症状や合併症のサインについて整理し、「なぜ症状が出る前に検